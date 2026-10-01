Tenerife se une a las acampadas por la mejora del acceso a la vivienda

En Las Palmas de Gran Canaria celebraron su segunda noche de protestas por la mejora del acceso a la vivienda, una acampada a la que este miércoles se ha unido Tenerife

Acampada por la vivienda en Santa Cruz de Tenerife

Las acampadas por la mejora del acceso a la vivienda se suceden en muchas ciudades españolas y este miércoles por la noche se ha unido a la lista Santa Cruz Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria celebraban su segunda noche, en una inicitativa convocada por la plataforma Derecho al Techo.

En Tenerife han acampado en la Plaza de España. Aunque inicialmente pretendían hacerlo en la Plaza de la Candelaria, finalmente renunciaron a este espacio para no interferir en un evento que tendrá lugar el fin de semana, como ha explicado en Buenos Días Canarias David González, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Tenerife.

Son unas 40 casetas, unas 60 personas, que han pasado la noche en esta ubicación y a las que se siguen sumando apoyos. La organizaición pide que las personas que puedas acudan a ayudar y participar, ya sea pernoctando, llevando ayuda o pasando el día junto a los manifestantes.

«No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho», ha insistido González. Los decretos se llevan a votación al Congreso este viernes y «esperan que salgan adelante», pero explica que «ningún decreto va a surtir efecto en Canarias mientras no se aplique la Ley de Vivienda«. Por eso, el sábado 3 van a salir en Gran Canaria y Tenerife a la calle para reivindicalro.

La primera asamble de la acampada se va a dividir en grupos de trabajo y verán que acciones llevarán a cabo durante los días que piensan pasar en las calles de Santa Cruz de Tenerife.