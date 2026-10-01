Colapso de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

La GC-23, la GC-2 y varias vías principales alrededor de Julio Luengo, Guanarteme, la rotonda del Negrín o la Avenida Juan Carlos Primero están colapsadas por un accidente

Accidente de tráfico que ha provocado enormes retenciones en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente ha colapsado el tráfico en Las Palmas de Gran Canaria y se extiende hacia las vías que conectan otros municipios con la ciudad. La causa es la salida de vía de un vehículo en la rotonda de Las Américas. El coche ha quedado posicionado de tal forma, que está en riesgo de caer a la GC-2, la carretera del norte que conecta con el túnel de Julio Luengo.

El accidente tuvo lugar a primera hora de esta mañana y las retenciones se extienden ya hasta más allá de Costa Ayala, por el norte. Afecta también a la circunvalación desde otras zonas debido a que confluye con la rotonda del Hospotal Doctor Negrín y otras zonas muy transitadas, sobre tod, a primera hora. Una de las vías más afectadas es la GC-23 hasta pasada la rotonda de La Ballena.

Bomberos y policía intervienen en la rotonda de Las Américas para estabilizar el vehículo y no hay personas heridas.