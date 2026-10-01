Teror entrega sus Honores y Distinciones

El acto oficial de Honores y Distinciones del municipio de Teror tuvo lugar este miércoles tras el aplazamiento que se hizo por el mal estado del tiempo el pasado 17 de septiembre

Honores y Distinciones de Teror

El Ayuntamiento de Teror entregó este miércoles 30 de septiembre en el Auditorio de Teror los Honores y Distinciones del municipio. Este acto oficial tuvo que ser aplazado el pasado 17 de septiembre por la situación meteorológica. El evento contó con la actuación musical del artista canario Aduén Amaya. En esta ocasión, recibía la distinción de hijo Adoptivo de Teror el doctor de Juan Antonio Hernández Navarro, por su brillante trayectoria profesional.

Además se entregaron tres Insignias de Oro. Fue a la tradicional ‘Traída de los Arcos de Arbejales’, coincidiendo con la celebración de su 75 aniversario; a la empresa Salcai Utinca S.A (Global), en reconocimiento a su dilatada trayectoria al servicio de la sociedad grancanaria; y al Regimiento de Infantería Canarias nº 50, por su trayectoria ejemplar de más de cuatro siglos y medio de servicio, así como por los estrechos vínculos que lo unen a Teror y a la Fiesta del Pino.