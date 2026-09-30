Tras la manifestación celebrada frente a la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, unas 50 personas decidieron quedarse acampadas para reivindicar el derecho a la vivienda

Un centenar de personas acampan en Gran Canaria por el derecho a la vivienda

Alrededor de unas 50 personas han pasado la noche acampadas frente a la Delegración del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue una decisión que tomaron de manera asamblearia tras la manifestación celebrada en el mismo lugar por el derecho a la vivienda. Muchas lo hicieron inmediatamente, y otras fueron a buscar material para pasar allí la noche tras la decisión. Lo harán al menos hasta el sábado, cuando volverán a reunirse. Será tras el viernes, cuando el pleno del Congreso decida, en sesión extraordinaria, si convalida los dos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros tras la indignación desatada por el desahucio de la anciana Maricarmen de un piso del centro de Madrid.

Se suman así a las iniciativas en otras ciudades que replican la acampada en la Puerta del Sol, donde cientos de personas siguen apostadas tras el desahucio de Maricarmen. La expulsión de su casa tras 71 años en ella fue la mecha que prendió el malestar de muchas personas que claman por medidas que garanticen el acceso a la vivienda y la seguridad de los inquilinos.

Aunque Maricarmen podrá regresar a su casa gracias a la presión social y se han aprobado dos reales decretos que contemplan la renovación automática de los contratos de alquiler, los convocantes consideran que no se recogen demandas históricas de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, o en Canarias, Derecho al Techo.

En Canarias, piden medidas específicas al gobierno autónomico. Entre otras, declarar zonas tensionadas, regular los alquileres y movilizar vivienda vacía.

Se plantean para conseguirlo convocar una huelga permanente de vivienda y hacen un llamamiento para que se sumen más personas a esta acampada.