Los socios de la coalición del Gobierno de España (PSOE y Sumar) cierran un acuerdo y aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el nuevo decreto de vivienda

Manifestación en Vigo por el derecho de la vivienda. EFE

Los socios del Gobierno de coalición han logrado un acuerdo sobre las medidas que incluirá el real decreto en materia de vivienda y que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Fuentes de Moncloa y de Sumar han informado de ese acuerdo, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante la noche y que han hecho que la reunión del Consejo de Ministros comenzara con una hora de retraso.

Ambas partes aseguran que las medidas que incluirá el real decreto dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.

Sumar ha enviado a primera hora de esta jornada una nueva propuesta de borrador de decreto al PSOE para intentar el acuerdo. Según han indicado fuentes de la formación.

Ayer, lunes, Sumar envió una propuesta al PSOE que contempla, entre otras medidas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas; y reforzar la protección frente a los desahucios.

Según ha avanzado esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, Sumar no va a avalar nada que se quede a medio camino de lo que reclaman los ciudadanos.

De hecho, ayer ya advirtieron de un «plantón» en el Consejo de Ministros si el decreto no iba «íntegramente» con todas las propuestas que consideran «innegables».

Negociaciones ‘in extremis’

Continúa la acampada por cuarto día consecutivo en la Puerta del Sol, que surgió tras la manifestación de apoyo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de un piso de Madrid en el que llevaba viviendo desde hace 70 años con un contrato de renta antigua.

Tras este desahucio, que ha sido el detonante para la protesta ciudadana contra la crisis de vivienda que atraviesa España, Sumar buscó acelerar la aprobación del real decreto ley de vivienda que el Gobierno buscaba sacar adelante en julio pasado, pero que tuvo que demorar por falta de acuerdos.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya avanzó hace unos días que trabajaban «a contra reloj» para llevarlo este martes, mientras se aleja el acuerdo con Junts si se incluyen todas las propuestas que propone el ala a la izquierda del PSOE.

La rama socialista del Gobierno busca un decreto «ambicioso y transversal» que incluya una batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Entre ellas se encuentran la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la estabilización de los contratos de alquiler, regular el de temporada, el IVA para los pisos turísticos o bonificaciones fiscales para inquilinos o para la compra de la primera vivienda.

En uno de los borradores ya se hablaba de suspender hasta el 31 de diciembre de 2028 los procesos de desahucios a personas vulnerables, de prorrogar dos años los alquileres o de limitar las actualizaciones de los contratos de alquiler al 2 %.

Prórroga automática de los contratos de alquiler

Desde Sumar y el Sindicato de Inquilinos abogaban, como una de sus líneas rojas, por la prórroga automática de los contratos de alquiler.

Junts ya avisó anoche al Gobierno de que el acuerdo sobre las medidas en materia de vivienda que debe incluir el real decreto se había alejado tras el último borrador presentado por el Ministerio de Vivienda y aseguran que el texto cambió «sustancialmente» la pasada tarde «a causa de la presión de sus socios».

Por su parte, fuentes de ERC han explicado que, de cara a un acuerdo para que salga adelante el decreto de vivienda falta, como mínimo, la suspensión de los desahucios para todas las personas vulnerables y la aplicación de los índices de contención de rentas a los alquileres de habitaciones.

Un mes para aprobarlo en el Parlamento

Una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene un mes para llevarlo al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo necesitará el apoyo de sus socios para que no decaiga como el anterior decreto de marzo.

Esta pasada noche, la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso del que fue desahuciada el pasado miércoles, alcanzaron un acuerdo para pueda volver a su casa, que ahora está pendiente de ser ratificado por Maricarmen.