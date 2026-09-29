Los más de mil acampados en Sol amanecen a la espera de la aprobación del real decreto

Después de tres noches acampadas y del acuerdo por el que Maricarmen puede volver a su casa, las más de mil personas en la Puerta del Sol esperan la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros

Unas mil personas amanecen este martes en la Plaza del Sol, donde llevan acampadas ya tres noches en protesta por la situación de la vivienda, entre la alegría por el acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa y la expectación por el real decreto que se pretende aprobar en el Consejo de Ministros.

Tercera noche de acampadas en la Puerta del Sol. EFE/ Mercedes Ortuño Lizarán

Seguirán acampados

Aunque hay quienes temen que dicho decreto sea «a media agua», por lo que, tras una asamblea entre distintas organizaciones sindicales, los manifestantes decidieron el lunes por la noche que seguirán su acampada indistintamente del resultado que salga del ejecutivo.

«No es acampar por acampar. Es reivindicar. Está muy bien que a Maricarmen le devuelvan el piso pero hacen falta más medidas«, ha señalado a EFE uno de los manifestantes, Simón.

Así, se han organizado por turnos para que haya presencia continua en la Puerta del Sol y se mantenga la reivindicación, que ha ido sumando integrantes noche tras noche.

Aumenta el número de participantes

El lunes por la mañana las estimaciones rondaban las 600 personas, sin embargo, al caer la noche, las personas concentradas superaban el millar de personas, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

De entre las medidas que pide el sindicato se incluyen contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional.

La acampada se inició a primeras horas de la noche del sábado, después de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años residiendo en ella, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.