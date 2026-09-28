La mujer, de 87 años y con un 50 % de discapacidad, fue desahuciada el pasado miércoles y el acuerdo queda pendiente de su ratificación

La familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria del piso, han alcanzado un acuerdo para que esta mujer de 87 años y con un 50 % de discapacidad pueda volver de forma inmediata a su casa por un precio que no superará el 30 % de sus ingresos netos.

Maricarmen, en su casa, el día de su desahucio. Fernando Sánchez / Europa Press

El acuerdo queda pendiente de que la propia Maricarmen lo ratifique, según han indicado fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que ha actuado como mediador.

Una reunión de cuatro horas y media

Este ha sido el resultado de la reunión que las partes han mantenido en el Servicio de Intermediación del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) Madrid. El encuentro se ha prolongado durante cuatro horas y media, desde poco después de las 17:00 horas hasta cerca de las 21:30 horas.

La consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, ha explicado que el acuerdo contempla un contrato de ocho años conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El alquiler no superará el 30 % de los ingresos netos de Maricarmen, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal.

El desahucio de Maricarmen

Maricarmen, de 87 años y con un 50 % de discapacidad, fue desahuciada de su vivienda el pasado miércoles. Tras el desahucio, su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas de Madrid participaron en las gestiones que han culminado en el acuerdo con la empresa propietaria.

El Ayuntamiento de Madrid ha ejercido como mediador entre las partes a través de su Servicio de Intermediación del Alquiler. El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar a su vivienda de forma inmediata, aunque queda pendiente de que ella misma lo ratifique.

Maricarmen, que tiene 87 años y un 50 % de discapacidad, fue desahuciada de su vivienda el pasado miércoles. El acuerdo permitirá su regreso al piso, una vez que ella lo ratifique.