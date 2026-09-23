La Policía Nacional está desalojando la vivienda, en la que varias personas del Sindicato de Inquilinas de Madrid intentaban paralizar este desahucio a una anciana de 87 años

Efectivos de la Policía Nacional han comenzado pasadas las 7 de la mañana a acordonar la zona y levantar las tiendas de la acampada frente al edificio de Madrid en el que vive Maricarmen, la anciana de 87 años a la que este miércoles está previsto desahuciar de su domicilio. El fondo de inversión que ha comprado el inmueble y subió de 500 a casi 3.000 euros el alquiler no ha permitido ni retrasar el lanzamiento para que esta anciana pudiese deesalojar sus pertenencias.

Miembros del Sindicato de Inquilinas acampandos en la entrada tratan de detener el desahucio de un anciana de 87 años en el distrito de Retiro en Madrid. EFE/ Fernando Villar

Noche de acampada y protestas

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha mantenido durante toda la noche una acampada de apoyo a Maricarmen frente a su domicilio, en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, con la idea de que no se produzca el lanzamiento previsto a partir de las 7:30 horas de este miércoles.

Tras la actuación policial, decenas de personas han quedado en las inmediaciones lanzando consignas en contra del desahucio que, según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid, tendrá lugar a partir de las 9:30 horas, cuando está prevista la llegada de la comisión judicial que tiene que realizar el lanzamiento.

Apoyo de políticos y artistas

Entre los asistentes en la mañana de este miércoles en las inmediaciones del domicilio de Maricarmen está la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago.

Anoche, entre los asistentes se encontraban figuras del ámbito político y artístico, entre ellas la comunicadora Inés Hernand y la cantante y actriz Ana Belén.

La propia Maricarmen intervino anoche ante los congregados en su apoyo y mostró su rechazo al desahucio después de haber vivido durante 71 años en la vivienda.

“Me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años. No me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea”, afirmó.

87 años y una discapacidad

La mujer, que tiene una discapacidad reconocida del 50 por ciento, agradeció al Sindicato de Inquilinas el apoyo recibido durante estos años y ha animado a otras personas con problemas de vivienda a organizarse.

Nuevo intento de desahucio de Maricarmen después de 71 años en su vivienda en Madrid. – Fernando Sánchez – Europa Press

Mientras, una conocida escritora que prefiere mantener el anonimato se ha ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen, tras conocer el caso y ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para tratar de negociar con el abogado de la empresa propietaria del edificio, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

La propuesta contempla que Maricarmen siga abonando los 500 euros mensuales que paga actualmente y que la escritora cubra la diferencia hasta alcanzar los 2.650 euros mensuales que reclama la propiedad.

Según ha detallado el sindicato, ahora la decisión está en manos del fondo inmobiliario Urbagestión, que hasta el momento se había negado a alcanzar un acuerdo con la inquilina.