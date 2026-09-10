Madrid se prepara para acoger del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebrará en un circuito semiurbano en el entorno del recinto ferial de Ifema

Todo preparado en el circuito de Madring para el Gran Premio de España de F1. Imagen web Madring

Madrid se prepara para el Gran Premio de España de Fórmula 1, una cita nueva en la ciudad que va a celebrarse en un circuito semiurbano habilitado en el entorno del recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas y al que los espectadores solo podrán llegar en transporte público.

En los tres días en que se van a desarrollar las pruebas de automovilismo, del viernes 11 al domingo 13, la previsión es que más de 300.000 personas acudan al circuito Madring, en la zona noreste de la capital y muy próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, alrededor del cual se ha establecido un amplio dispositivo de transporte, seguridad y emergencias para atender la llegada de esos miles de aficionados.

Una de las principales preocupaciones para estos días es la movilidad, tanto para el Ayuntamiento, que quiere evitar atascos en las zonas adyacentes al circuito y que puedan extenderse a otros lugares de la ciudad, como para quienes van a acudir a presenciar carreras, clasificaciones, entrenamientos y los eventos programados alrededor del gran premio dentro de Madring.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público para llegar al circuito para lo que junto a la Comunidad de Madrid y Renfe ha preparado un refuerzo extraordinario de Metro, Cercanías y autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), además de cinco lanzaderas especiales que conectarán el recinto con distintos puntos de la ciudad.

Así es el circuito Madring

Madring, el nuevo circuito que pasa a formar parte del Mundial de Fórmula 1, es un circuito de 5.419 metros con un trazado que combina zonas de alta velocidad, frenadas bruscas, cambios de pendiente, secciones técnicas y curvas largas y de alta carga. Una pista que cuenta un total de 22 curvas, entre las que destaca la duodécima, bautizada como La Monumental, en un guiño a la plaza de toros de la capital de España; que pretende convertirse en una de las más icónicas del campeonato.

La curva 12, La Monumental, es más larga, incluso que la recta de meta y salida, que es de 523 metros. La Monumental está llamada a ser el gran icono visual de Madring. Con 547,82 metros de longitud, un peralte máximo del 24 % y cerca de diez metros de desnivel entre su parte inferior y superior, los monoplazas permanecerán alrededor de seis segundos girando sobre ella antes de lanzarse hacia uno de los sectores más rápidos del trazado.

El circuito Madring, Gran Premio de Fórmula 1 de España. Imagen F1

En un circuito en el que habrá que esperar a que se empiece a rodar, en los entrenamientos libres, que arrancan el próximo viernes, pero en el que, sobre el papel, la vuelta rápida sobrepasará por poco el minuto y medio. Se prevén velocidades punta superiores a los 335 kilómetros a la hora, con una presumible media de unos 212 kilómetros a la hora.

Su filosofía recuerda por momentos a algunos de los grandes trazados europeos: la velocidad de las enlazadas de circuitos como Spa-Francorchamps o Silverstone o la chicane de la zona de la Piscina de Mónaco, se combinan con zonas más técnicas y cercanas a los muros que exigirán una precisión absoluta.

Antonelli lidera el Mundial

Antonelli lidera el Mundial con 267 puntos, 66 más que Russell y con 76 sobre otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari), por lo que, pase lo que pase en la capital de España, el próximo domingo saldrá como líder del recién estrenado Madring.

Los pilotos españoles

Fernando Alonso (Aston Martin) ocupa actualmente la 19.ª posición del Mundial, con 3 puntos. El Aston Martin AMR26 ha mejorado su chasis en las últimas carreras, pero la falta de rendimiento de la unidad de potencia Honda está condicionando mucho sus resultados. Alonso logró puntuar con un noveno puesto en Zandvoort, pero en Monza volvió a sufrir y terminó fuera de los puntos. Además, el asturiano ha dejado en el aire su continuidad en 2027 y ha reconocido su frustración por no poder luchar por posiciones más altas.

Carlos Sainz (Williams) está algo mejor clasificado, 16.º con 6 puntos, pero también está lejos de los puestos que esperaba al comenzar su etapa con Williams. El coche sigue teniendo importantes limitaciones y Sainz terminó 13.º en Monza. No obstante, el madrileño confía en las mejoras que Williams prepara para las próximas carreras y en el proyecto a medio plazo del equipo.

Ninguno de los dos pilotos españoles están teniendo una temporada acorde con sus aspiraciones. Sainz dispone de un Williams que le permite ocasionalmente acercarse a los puntos, mientras que Alonso está sufriendo especialmente las limitaciones de Aston Martin-Honda. Ambos miran ya hacia 2027 como una oportunidad para recuperar protagonismo.

Horarios de la prueba

El fin de semana comenzará con la FP1, primeros entrenamientos libres, el viernes 11 de septiembre a las 13:30 hora local, seguida de la FP2, segundos entrenamientos libres a las 17:00.

El sábado 12 de septiembre, a las 11:30 hora local, tendrá lugar una última hora de entrenamientos libres FP3, antes de que los pilotos compitan por las mejores posiciones en la parrilla de salida durante la sesión de clasificación, que comenzará a las 15:00 horas. Finalmente, el Gran Premio dará comienzo el domingo 13 de septiembre a las 15:00 hora local.