El Rallye Orvecame Isla de Tenerife se disputará entre este viernes y sábado con un recorrido global de 358,70 kilómetros, de los que 100,04 serán cronometrados

Llega la 52º Rallye Orvecame Isla Tenerife. Imagen cedida por la organización

Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios del automovilismo canario con motivo de la celebración del 52º Rallye Orvecame Isla Tenerife, que tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre y contará con 87 equipos participantes. La competición, organizada por Rallyten Sport, tendrá una destacada presencia en la capital, que acogerá las verificaciones técnicas en la explanada portuaria de la Avenida Marítima, así como la ceremonia oficial de salida y el pódium final en la Plaza de España, junto al Cabildo de Tenerife.

El 52º Rallye Orvecame Isla Tenerife contará con un recorrido global de 358,70 kilómetros, de los que 100,04 serán cronometrados. La competición se distribuirá en dos etapas, cinco secciones y nueve tramos, con cinco escenarios diferentes: Tabaiba-Igueste de Candelaria, Porís-Arico Viejo, Icor-Fasnia, Arafo-Los Loros y La Esperanza-Casas Altas.

La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con el shakedown “Cuesta Las Tablas”, sobre un recorrido de 2,14 kilómetros de la TF-28, entre Las Caletillas y Barranco Hondo, en Candelaria. La sesión de pruebas se desarrollará entre las 11:30 y las 13:00 horas.

Posteriormente, la competición trasladará parte de su actividad hasta Santa Cruz. Durante la tarde tendrán lugar las verificaciones técnicas en la explanada portuaria de la Avenida Marítima, antes de la ceremonia oficial de salida, prevista para las 18:45 horas en la Plaza de España. La primera jornada competitiva concluirá con el TC1 Tabaiba-Igueste de Candelaria, cuya salida está prevista a partir de las 20:00 horas.

Etapa del sábado

El sábado 5 de septiembre se disputará la jornada principal de la competición. La segunda etapa comenzará a las 7:30 horas desde el parque cerrado de La Gallega y llevará a los equipos por los tramos de Porís-Arico Viejo, Icor-Fasnia, Arafo-Los Loros y La Esperanza-Casas Altas, con diferentes pasadas y reagrupamientos en Abades, La Gallega y Tacoronte.

La llegada del primer participante al pódium de la Plaza de España está prevista para las 19:45 horas, momento en el que Santa Cruz volverá a convertirse en punto de encuentro de participantes, organización y aficionados para poner el broche final a la 52ª edición.

El parque de asistencias estará ubicado en la Avenida El Bicácaro, en La Gallega, mientras que las verificaciones administrativas se desarrollarán en las instalaciones de RACE-RACT, en Santa Cruz de Tenerife, y las técnicas en la explanada portuaria de la Avenida Marítima.

El Rallye Orvecame Isla Tenerife llega a su 52ª edición consolidado como una de las citas de referencia del automovilismo de las Islas. La prueba será puntuable para el Campeonato AON de Rallyes de Tenerife, el Campeonato Provincial de Rallyes de Santa Cruz de Tenerife y el Campeonato de Tenerife de Rallyes Históricos de Regularidad, además de para los diferentes trofeos y copas de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife (FIASCT).

El 52º Rallye Orvecame Isla Tenerife cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, Deportes Tenerife del Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Arafo, Arico, Candelaria, Tacoronte y Fasnia, además de la colaboración de la Federación Canaria de Automovilismo (FCA) y la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife (FIASCT), junto al apoyo de patrocinadores y entidades privadas.

Afectaciones de tráfico

Los cortes de tráfico previstos en el entorno de la Plaza de España con motivo de la celebración del 52 Rallye Orvecame Isla de Tenerife provocará una reordenación de las rutas de las líneas 909, 910, 916, 917, 920, 921, 945, 947 y 947 durante mañana y el sábado.

En lo que se refiere a mañana viernes, las líneas 910, 916, 917, 921, 945, 946 y 947 circularán, en sentido Intercambiador, por el interior del túnel de la avenida Marítima entre las 09:00 y las 23:00 horas.

Las líneas 909 y 920 modificarán su trayecto en sentido Muelle Norte, entre las 17:00 y las 23:00, desplazándose desde la avenida San Sebastián hacia la avenida Marítima para seguir por el túnel de plaza España y la avenida Francisco La Roche, desde donde retomarán su recorrido habitual.

En el trayecto en sentido Intercambiador, dichas líneas circularán por el interior del túnel de la avenida Marítima entre las 09:00 y las 23:00 horas.

Por otro lado, la línea 919 modificará el recorrido entre las 17:00 y las 22:00 horas. En sentido barrio La Salud, continuará la ruta desde la calle José Hernández Alfonso por el puente Serrador, y las calles Miraflores, Dr. Miguel López González, prolongación Ramón y Cajal y Aguere, recuperando en dicho punto su recorrido habitual.

En sentido Intercambiador, en dicho tramo horario se desplazará desde la avenida Barranco de Santos hacia la calle Luis de la Cruz, avenidas Bélgica y San Sebastián, calle José Hernández Alfonso para continuar hasta el Intercambiador.

Durante el sábado

Las líneas 910, 914, 916, 917, 921, 945, 947 y 947 mantendrán las mismas modificaciones que el viernes, pero en horario de 09:00 a 23:30 horas.

Lo mismo ocurrirá en el caso de las líneas 909 y 920, que repetirán los trayectos del viernes en horario de 17:00 a 23:30 horas en sentido Muelle Norte, y de 09:00 a 23:30 en sentido Intercambiador.

En el caso de la línea 919, los cambios del viernes se harán efectivos desde las 17:00 hasta las 23:30 horas.

La reorganización de los trayectos dejará fuera de servicio las paradas de plaza España. Cabildo y Fuentes Morales, ofreciéndose como alternativa las de plaza Europa, La Alameda y Aguere.