El copiloto grancanario y Diego Domínguez se imponen en la categoría de plata del Mundial al volante de un Toyota GR Yaris Rally2 y firman un triunfo histórico en la cita de casa del piloto paraguayo

Rogelio Peñate conquista el Rally de Paraguay en WRC2 / Radio Nacional de Paraguay

Rogelio Peñate y Diego Domínguez se han proclamado vencedores del Rally de Paraguay en la categoría WRC2, logrando un nuevo triunfo para el MSi Racing Team en el Campeonato del Mundo de Rallyes. La dupla hispanohablante completó una actuación sobresaliente en una de las pruebas más exigentes del calendario.

El equipo formado por el piloto paraguayo y el copiloto grancanario afrontó la última jornada desde el liderato de WRC2, con una ventaja cercana al medio minuto sobre Gus Greensmith y Jonas Andersson, sus principales perseguidores. Tras un sábado marcado por la gestión de la ventaja, Domínguez y Peñate afrontaron el último día con el objetivo de evitar riesgos y asegurar el triunfo.

Victoria en un rally de máxima exigencia

La prueba estuvo marcada por la dureza y los numerosos incidentes entre los principales participantes. El caos vivido durante el rally dejó fuera de combate a varios de los favoritos, mientras que Domínguez y Peñate supieron mantener la concentración para conservar la primera posición.

La dupla del MSi Racing Team, a los mandos de un Toyota GR Yaris Rally2, logró mantener el control hasta el tramo final. En el último especial, el Wolf Power Stage de Encarnación, Domínguez remató la victoria sin cometer errores, desatando la celebración del equipo y de la afición paraguaya.

El triunfo supone además una victoria especialmente significativa para Domínguez al producirse en el rally de su casa, mientras que para Peñate representa un nuevo éxito dentro de su trayectoria mundialista y una recompensa a una actuación basada en el ritmo, la lectura de carrera y la gestión de los riesgos.

Un triunfo para el MSi Racing Team

Con este resultado, el MSi Racing Team suma una nueva victoria en WRC2, después de un fin de semana en el que la estructura liderada por Teo Martín volvió a situarse entre los grandes protagonistas de la categoría.

Para Peñate, el Rally de Paraguay supone además una respuesta después de que la victoria se escapara en anteriores participaciones por diferentes circunstancias. El copiloto grancanario llegaba a la cita sudamericana con el objetivo declarado de luchar por el triunfo y finalmente ha conseguido subir a lo más alto del podio junto a Diego Domínguez.