En Directo | Pleno del Parlamento de Canarias

El pleno reanuda su sesión con las preguntas de los grupos parlamentarios al presidente de Canarias, Fernando Clavijo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante un pleno del Parlamento de Canarias.

El Parlamento de Canarias reanuda este jueves su sesión plenaria con las preguntas de los grupos parlamentarios al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

El presidente responderá ante el pleno a preguntas sobre la crisis migratoria y la situación en Ceuta, los compromisos integrados en el Decreto Canarias y la legalidad de los acuerdos extrajudiciales alcanzados con promotores turísticos en materia de ordenación del territorio.

((Habrá ampliación))