La presidenta del Parlamento ampara a las familias que enfrentan violencia escolar

Las famlias que sufren estos proble,as de violencia en el entorno escolar piden piden más protección y apoyo desde las instituciones públicas

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en el centro, junto a la presidenta de ‘Rompe el silencio Canarias’, Laura Fernández, madre de Lucía, a niña de 12 años con autismo que se suicidó en Puerto de la Cruz en febrero de 2025.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido este miércoles en la sede legislativa a representantes de la plataforma ‘Rompe el Silencio Canarias’, una iniciativa impulsada por familias afectadas por situaciones de violencia escolar y vinculada a las reivindicaciones surgidas tras el caso de Lucía, la niña de 12 años con autismo que se suicidó en Puerto de la Cruz en febrero de 2025.

La representación del colectivo estuvo encabezada por Laura Fernández, madre de Lucía y presidenta de la asociación, quien trasladó a la presidenta la necesidad de «reforzar la protección» de los menores frente al acoso y otras formas de violencia en el ámbito educativo.

El encuentro permitió a las representantes de la plataforma reclamar apoyo y visibilidad para una problemática que, según denuncian, afecta a numerosas familias y requiere una respuesta institucional coordinada, ha explicado el Parlamento canario a través de un comunicado remitido a los medios.

La presidenta subrayó la necesidad de seguir avanzando en la prevención y detección de cualquier forma de violencia en el entorno educativo y en la protección y acompañamiento de los menores y sus familias: “Es hora de actuar, no podemos permitir que haya menores desprotegidos por el sistema. Hay que seguir avanzando”, concluyó.