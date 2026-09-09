El óleo del escudo de la Diputación Provincial de Canarias, oculto durante 40 años, ha sido recuperado en el Salón de Plenos del Parlamento de Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, presentó este miércoles la restauración del óleo histórico situado en lo alto del testero del Salón de Plenos, una obra atribuida al pintor palmero Manuel González Méndez y datada inicialmente en 1906, que ha permanecido oculta durante más de cuatro décadas bajo distintas capas de pintura decorativa.

La recuperación del lienzo permite devolver al hemiciclo un elemento esencial de su concepción artística original y completar el conjunto pictórico concebido a comienzos del siglo XX para el edificio que posteriormente se convertiría en sede del Parlamento de Canarias. La presidenta recordó que el óleo, que representa el escudo de la Diputación Provincial de Canarias, permanecía oculto desde la remodelación del Salón de Plenos realizada en la década de los ochenta.

Imagen del Parlamento de Canarias

La presidenta explicó que, a comienzos del siglo XX, cuando el edificio se preparaba para convertirse en sede de la Diputación Provincial, se encargaron tres grandes pinturas para decorar su salón principal. Dos de ellas representan episodios relacionados con la conquista de las islas, la fundación de la ciudad de Santa Cruz y la entrega de la princesa aborigen.

El tercer elemento era el escudo de la Diputación Provincial que ahora ha sido recuperado. “No estamos simplemente recuperando un cuadro; estamos devolviendo al hemiciclo una parte de su concepción artística original”, subrayó la presidenta.

La restauradora Agustina Torino, responsable de la intervención, explicó durante la presentación la complejidad del proceso de recuperación del óleo, que exigió trabajar sobre las distintas capas que habían ocultado la pintura original. “Ha sido un trabajo de mucha precisión. Había cuatro capas de pintura y teníamos que ir descubriendo qué había debajo sin saber exactamente qué nos íbamos a encontrar”, explicó la restauradora.

Para alcanzar la pintura original fue necesario realizar una intervención extremadamente minuciosa, utilizando bisturí para retirar de manera controlada las diferentes capas superpuestas. “Ha sido como ir descubriendo la obra poco a poco, con bisturí, milímetro a milímetro, hasta llegar a la pintura original”, señaló Torino.