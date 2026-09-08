Toda Gran Canaria celebra el día de su patrona en una jornada cargada de tradición y devoción, además de una fiesta de Interés Turístico Nacional

Teror, epicentro del Día de la Virgen del Pino. Imagen: RTVC.

Este 8 de septiembre, Día de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria y festivo en toda la isla, la Villa de Teror se convierte en epicentro de las celebraciones y peregrinaciones de toda la isla.

Desde primera hora de la mañana se están celebrando eucaristías cada hora, a las 7:00, 8:00, 9:00,10:00,14:00 y 17:30 horas en la Basílica del Pino.

A las 11:00 horas tendrá lugar la recepción oficial de autoridades en la Calle Real que presidirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Una hora después se celebrará la misa y posteriormente, a las 13:00 horas la procesión por las calles del casco de Teror.

Ya por la noche, a las 21:00 horas se celebrará un concierto del grupo ‘Seguridad Social’ en la Plaza de Sintes.

((Habrá ampliación))