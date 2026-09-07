Cada 7 de septiembre, víspera de la festividad de la Virgen del Pino, miles de peregrinos inician el recorrido hacia la Villa de Teror, para rendir culto, cumplir promesas o compartir una jornada con amigos y familiares en una de las tradiciones más arraigadas en Gran Canaria

Peregrinación a Teror. Imagen Cabildo de Gran Canaria (archivo)

Miles de peregrinos se ponen este lunes, 7 de septiembre, en camino hacia Teror para participar en una de las tradiciones religiosas y culturales más arraigadas de Gran Canaria: la peregrinación de la víspera de la festividad de la Virgen del Pino, cuyo Día Grande se celebra este martes, 8 de septiembre.

Desde distintos puntos de la isla, los peregrinos ponen rumbo a Teror, muchos durante la noche, para rendir homenaje a la patrona de Gran Canaria. La peregrinación reúne cada año a personas de todas las edades y combina el fervor religioso con una tradición popular que se ha transmitido de generación en generación.

Historia de la Virgen del Pino

La historia de la Virgen del Pino está vinculada a una antigua leyenda que sitúa el origen de su devoción en el hallazgo de la imagen de la Virgen María en lo alto de un pino. Según la tradición popular, hacia el año 1481 se produjo esta aparición sobrenatural en un árbol situado en las inmediaciones del lugar donde, años después, se levantaría el templo que actualmente alberga la imagen.

La devoción a la Virgen del Pino como principal referencia religiosa de Gran Canaria comenzó a consolidarse especialmente durante el siglo XVII. En aquella época empezaron a realizarse las conocidas bajadas de la imagen hasta Las Palmas de Gran Canaria con motivo de rogativas, principalmente para pedir su protección ante situaciones adversas.

A partir de entonces fue creciendo también la costumbre de acudir a pie hasta su santuario de Teror durante la noche del 7 de septiembre, víspera de la festividad. Con el paso de los siglos, esta tradición se ha convertido en una de las manifestaciones populares más importantes de la isla.

La jornada culminará este martes con los principales actos religiosos en honor a la Virgen del Pino. Teror volverá a convertirse en el epicentro de la devoción mariana de Gran Canaria.