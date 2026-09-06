Los peregrinos deberán llevar ropa cómoda y ligera, protección solar, líquidos y alimentos energéticos, además de extremar las precauciones en los tramos de carretera

Quienes vayan a subir caminando a Teror con motivo de la festividad del Pino deberán tener en cuenta algunas recomendaciones para afrontar el recorrido con seguridad.

Cuidar la piel con protector solar, caminar a un ritmo adecuado y mantenerse bien hidratado son algunas de las principales medidas, junto con llevar ropa cómoda, ligera y preferiblemente por capas.

Durante el trayecto también se aconseja llevar suficiente agua y bebidas isotónicas, además de alimentos que aporten energía, como plátanos, dátiles o frutos secos.

Protección, hidratación y precaución, claves para los peregrinos que suban caminando a Teror. RTVC

Habrán cortes de carretera

Los peregrinos deberán prestar especial atención a los tramos de carretera, especialmente en las curvas, y mantenerse siempre por el camino marcado, evitando ocupar toda la calzada.

Caminar en fila india o de dos en dos y utilizar chalecos reflectantes ayudará a mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes.

Además, se recomienda tener en cuenta los cortes de carretera previstos para este lunes y organizar la salida con antelación.

Aunque la circulación estará controlada, algunos tramos continuarán registrando tráfico, por lo que será importante extremar la precaución. El objetivo es completar el recorrido con seguridad y llegar a la Villa Mariana de Teror en las mejores condiciones para disfrutar de la jornada.