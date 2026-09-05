La Virgen del Pino se prepara para bajar esta tarde de su camarín

La imagen descenderá a las 20:00 horas por el tradicional sistema de raíles, en uno de los actos más esperados de las Fiestas del Pino

Imagen de archivo

La Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror volverá a vivir esta tarde uno de los momentos centrales de las fiestas patronales: la Bajada de la Virgen desde su camarín hasta la nave principal del templo. La ceremonia comenzará a las 19:00 horas con la Eucaristía que oficiará el reverendo Antonio Perera Pérez y dará paso, aproximadamente a las 20:00 horas, al descenso de la imagen, que este año lucirá el manto rojo que estrenó en 2002.

El programa religioso situará previamente el Santo Rosario a las 18:30 horas, mientras que la Bajada congregará, como cada año, a numerosos fieles en el interior de la basílica y en sus alrededores. La imagen permanecerá después en el templo, colocada en el trono procesional, para acercarla a los peregrinos y visitantes que acudan a Teror durante las fiestas.

Una tradición que cambió hace casi un siglo

Aunque la imagen comenzó a bajar del camarín mucho antes del sistema que hoy conoce el público, el mecanismo actual surgió a partir de una propuesta planteada en 1927 para realizar el descenso directamente desde el camarín hasta la iglesia y permitir que los fieles pudieran contemplarlo. Hasta entonces, la Virgen descendía mediante otros procedimientos: el Ayuntamiento de Teror recoge que, desde 1786, la imagen bajaba a través de un hueco abierto en el piso superior y un sistema de garruchas.

El carpintero terorense Manuel Henríquez Yánez y sus empleados idearon entonces una plataforma que se desplaza por una rampa de raíles, una solución que permitió hacer el descenso de forma más segura y que terminó convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de las Fiestas del Pino. La primera Bajada con este sistema tuvo lugar en 1928, dando comienzo a una tradición que se mantiene hasta la actualidad.

Un descenso entre flores y tules

Casi un siglo después, el mecanismo conserva su esencia. Una plataforma recorrerá lentamente la rampa de raíles desde el camarín hasta el altar mayor, mientras la decoración de flores y tules oculta buena parte de la estructura y contribuye a crear la atmósfera característica de la ceremonia. Con el paso de las décadas, aquel procedimiento concebido para ganar seguridad se convirtió también en uno de los momentos de mayor carga simbólica y emocional de las fiestas.

La propia historia del acto explica también su evolución. La Bajada, que inicialmente se realizaba de forma más reservada, terminó convirtiéndose en un acontecimiento multitudinario después de la introducción del sistema de 1928. La documentación histórica del Ayuntamiento señala que tanto la Bajada como la posterior Subida pasaron a ocupar un lugar destacado en el calendario festivo de Teror.

El manto rojo, protagonista de este año

La imagen llegará esta tarde al altar mayor vestida con el manto rojo confeccionado en seda y plata por Francisco Herrera, quien también estuvo vinculado al diseño de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. La pieza, donada por la camarera de la Virgen Ana del Castillo Bravo de Laguna, se estrenó en septiembre de 2002 y volverá a acompañar este año a la Virgen durante las fiestas.

La elección del manto tiene además una dimensión histórica dentro del ajuar de la Virgen. La pieza sustituyó a un manto rojo anterior, conocido popularmente como el manto «colorado» y relacionado con la tradición popular de la Virgen del Pino. El nuevo manto se estrenó el 4 de septiembre de 2002 y acompañó a la imagen en la Bajada celebrada al día siguiente.

Televisión Canaria llevará la ceremonia a toda Canarias

Quienes no puedan acudir a Teror podrán seguir la ceremonia desde casa. Televisión Canaria retransmitirá en directo la Eucaristía y la Bajada desde las 19:00 horas, con Tomás Galván al frente de la narración y el teólogo y miembro de la delegación de Liturgia de la Diócesis de Canarias Pedro Armas en los comentarios. La emisión podrá seguirse a través de la señal TDT de Televisión Canaria, Canarias Play, la web de RTVC y su canal de YouTube.

La jornada festiva continuará después de la ceremonia religiosa con el tributo a Manuel Carrasco a cargo de Samuel Tosso, a las 21:00 horas, y el concierto de Nena Daconte, previsto para las 22:30 horas en la Plaza de Sintes. La noche concluirá en el mismo espacio con las actuaciones de Miss Music Band y Aitamy Dj.