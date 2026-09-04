Televisión Canaria emite en directo la Bajada de la Virgen del Pino desde su camarín

El acto, que se desarrollará tras la misa, este sábado 5 de septiembre a las 19:00 horas, será retransmitido desde la basílica de Teror, por Tomás Galván

Televisión Canaria retransmitirá en directo el tradicional acto de la Bajada de la Virgen del Pino desde su camarín a la nave principal de la basílica de Teror, este sábado 5 de septiembre. El periodista Tomás Galván será el encargado de la retransmisión desde las 19:00 horas, cuando dará inicio la misa oficiada por el reverendo Antonio Perera Pérez. Acompañará a Galván en los comentarios el teólogo y miembros de la delegación de Liturgia de la Diócesis de Canarias, Pedro Armas, colaborador habitual de Televisión Canaria.

El programa de las Fiestas del Pino tiene previsto la celebración del Santo Rosario a las 18:30 horas, para proceder a las 19:00 horas con la Eucaristía y la Bajada de la Virgen a las 20:00 horas. Serán la Eucaristía y la Bajada de la Virgen los actos que podrán seguirse en directo por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube.

Imagen de archivo de la Virgen del Pino | Ayuntamiento de Teror

La Virgen del Pino descenderá, como se viene haciendo desde 1928, por un sistema de raíles en rampa por el que se desplaza una plataforma sobre la que, lentamente, transita la imagen. El sistema de raíles, camuflado entre tules y flores, pasa casi desapercibido para los espectadores, consiguiendo el ambiente etéreo que caracteriza al acto.

Tras su recorrido desde le camarín hasta el altar mayor de la nave central, la imagen será colocada en el trono procesional para que pueda ser venerada de cerca por los feligreses. En esta ocasión, la virgen luce su manto rojo, confeccionado en seda y plata por el que fuera diseñador de la basílica de Nuestra Señora del Pino, Francisco Herrera. Ese manto, que la Virgen estrenó en septiembre de 2002, fue donado por la camarera de la Virgen, Ana del Castillo Bravo de Laguna.

Tras la Bajada de la Virgen, los asistentes a esta jornada de las Fiestas del Pino podrán disfrutar del tributo a Manuel Carrasco, a cargo de Samuel Tosso, a las 21:00 horas, y el concierto de Nena Daconte, a las 22:30 horas, ambos en la Plaza de Sintes. La noche finalizará con la actuación, en el mismo lugar, de Miss Music Band y Aitamy Dj.