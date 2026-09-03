Raúl Asencio queda absuelto tras el perdón de las víctimas

La magistrada dicta sentencia de conformidad in voce y cierra definitivamente el caso, mientras tres exjugadores del Real Madrid C reciben un año de prisión, que queda en suspenso

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos en el juicio celebrado este jueves en Gran Canaria por la grabación, sin permiso, y posterior difusión de relaciones sexuales consentidas entre dos mujeres —una de ellas menor en el momento de los hechos— y otros tres futbolistas en un beach club de la costa de Amadores, en el sur de la isla, en junio de 2023.

RTVC

La sesión se prolongó durante algo más de tres horas y la plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria dio por cerrado el caso después de que las dos víctimas confirmaran que perdonaban a los acusados. La Fiscalía retiró los cargos contra uno de ellos y rebajó su petición de condena para los otros tres.

Sentencia de conformidad y absolución de Asencio

La magistrada Virginia Peña descartó la nulidad de la causa por la supuesta mala praxis en la incautación de los teléfonos y dictó una sentencia de conformidad in voce, en consonancia con el informe presentado por la fiscal.

De este modo, la Fiscalía retiró los cargos contra Raúl Asencio y la magistrada acordó su absolución. El jugador del Real Madrid queda así fuera del proceso judicial, que concluye con una sentencia que las partes han aceptado.

Raúl Asencio en una foto de archivo | Europa Press

Un año de prisión para los otros tres acusados

Los otros tres futbolistas acusados de distribución de pornografía infantil, Andrés García Moreno, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez Lima, que por entonces jugaban en el Real Madrid C, han recibido una condena de un año de prisión.

La pena queda en suspenso durante ese periodo con la condición de que no vuelvan a delinquir. Además, la sentencia les impone dos años de alejamiento de las víctimas y tres años de inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con menores.

Los tres condenados también deberán realizar un curso de reeducación en materia sexual, según recoge el fallo.

La resolución tiene carácter firme y cierra definitivamente el proceso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las partes han confirmado que acatan la sentencia y no la recurrirán, por lo que el procedimiento queda concluido.