Global reprograma los servicios al Campus de Tafira

El Cabildo de Gran Canaria redistribuye la oferta de transporte público en las franjas de las 8:00 y las 9:00 horas para favorecer una movilidad más equilibrada y reducir la presión del tráfico en las horas punta

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), dependiente de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que dirige Teodoro Sosa, ha acordado con Global reprogramar los servicios de transporte público con destino directo al Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Imagen de archivo. Guaguas Global

La medida busca adaptar la oferta de guaguas a los nuevos horarios escalonados de entrada establecidos por la Universidad y acompasar la organización del transporte público con esta nueva distribución de la movilidad hacia el campus.

La iniciativa forma parte del Protocolo de Movilidad Sostenible acordado entre las administraciones para afrontar los problemas de tráfico en las principales vías de Gran Canaria y avanzar de forma coordinada en soluciones que mejoren la movilidad en la isla.

El protocolo establece el escalonamiento de la entrada de los estudiantes al Campus de Tafira en dos franjas horarias, a las 8:00 y a las 9:00 horas, con el objetivo de distribuir la demanda de movilidad a primera hora de la mañana y reducir la presión de vehículos que actualmente se concentra en las horas punta, especialmente en la GC-1 y la GC-3.

Un servicio adaptado a cada franja de entrada

La nueva programación mantendrá, con carácter general, un servicio de transporte público adaptado a cada una de las dos franjas horarias de entrada al Campus de Tafira. En aquellos trayectos en los que resulte más eficiente realizar un transbordo, esta opción se aplicará únicamente a los servicios correspondientes a la segunda franja de entrada.

Para facilitar estas conexiones y garantizar la continuidad de los desplazamientos hacia el campus, la planificación contempla dos paradas estratégicas de transbordo: el Cruce de Melenara, para el eje del sureste, y el Cruce de Almatriche, para el eje centro.

Estos puntos permitirán articular los servicios y adaptar la oferta de transporte público a la demanda prevista. De esta manera, la reprogramación no supone una reducción generalizada de los servicios directos al campus, sino una redistribución de la oferta en función de las necesidades de movilidad detectadas.

La reorganización permitirá además distribuir de forma más equilibrada la demanda de transporte público a primera hora de la mañana, coincidiendo con la actual punta de movilidad. Con ello, se espera reducir la intensidad de vehículos en la primera franja horaria y mejorar las condiciones de viaje, al disminuir la concentración de usuarios en los mismos servicios y favorecer una ocupación más equilibrada de las guaguas.

Sin cambios en Guaguas Municipales

La adaptación de los servicios de Global no requiere, en esta fase, una reprogramación de las líneas de Guaguas Municipales. La frecuencia actual de sus servicios y la distribución de la demanda entre las dos franjas horarias de entrada permitirán mantener una respuesta adecuada a las necesidades de movilidad de la comunidad universitaria.

En el caso de los trayectos de vuelta, las salidas del campus se producen de forma más repartida a lo largo del día, por lo que no se genera la misma concentración de desplazamientos que a primera hora de la mañana.

Por este motivo, la reorganización se centra principalmente en las llegadas al Campus de Tafira, coincidiendo con el momento de mayor afluencia de estudiantes y de mayor presión sobre el tráfico.

Una programación que se ajustará a la demanda

La AUTGC destaca que la nueva programación tendrá un carácter dinámico y estará sujeta a un seguimiento permanente. Una vez implantados los nuevos horarios, la oferta se adaptará a la demanda real que se registre y se realizarán los ajustes necesarios para garantizar una adecuada prestación del servicio.

Asimismo, se contemplarán refuerzos cuando se detecten puntas de demanda, de manera que la planificación pueda evolucionar en función del comportamiento efectivo de los usuarios y responder a las necesidades que se identifiquen durante su funcionamiento.

Con esta actuación, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la AUTGC, continúa avanzando en la coordinación entre las políticas de movilidad y la planificación del transporte público, en colaboración con la ULPGC y el resto de administraciones implicadas.

El objetivo pasa por seguir desarrollando medidas que permitan reducir la congestión en las principales vías de la isla, favorecer el uso del transporte colectivo y mejorar los desplazamientos de la comunidad universitaria, haciendo compatible la reorganización de los horarios de acceso al campus con una oferta de transporte público adaptada a las nuevas necesidades de movilidad.