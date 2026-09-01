El repique de las campanas y las salvas en honor a la Virgen marcaron el inicio oficial del programa festivo

El municipio grancanario de Teror vivió este martes el tradicional acto de la Subida de la Bandera de la Fiesta del Pino en la Basílica de Teror, una celebración que cada 1 de septiembre marca el inicio oficial de las fiestas.

Teror celebra el tradicional acto de la Subida de la Bandera de la Fiesta del Pino en la Basílica. Ayuntamiento de Teror

A las 12:00 horas, repicaron las campanas de la Basílica y se escucharon las salvas en honor a la Virgen, en un acto al que acudieron numerosas personas, principalmente terorenses, para vivir este momento.

Una tradición vinculada a la lluvia

Este año, la bandera no se mojó con la lluvia, a diferencia de lo ocurrido el año pasado. La tradición popular establece que ‘si la bandera del Pino se moja, tendremos año bueno de lluvia’, por lo que, siguiendo esta creencia, el año se presenta escaso de agua.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, acudió al acto acompañado de los concejales, junto al párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, y otras autoridades.

El comienzo de las fiestas

La Subida de la Bandera tiene un importante significado para la población de Teror como inicio oficial del programa festivo y cuenta además con un especial protagonismo dentro de la jornada gracias a las actividades de animación.