El alcalde de Teror pide usar el transporte público durante las fiestas de El Pino, que este año estrenan su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Teror anima a ir al Pino en transporte público, «la manera más rápida y segura» / Guaguas Global

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, ha animado este lunes a peregrinar a la villa en los días grandes de las Fiestas de la Patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino, haciendo uso del transporte público, «porque -ha argumentado- será la manera más rápida y segura de llegar».

Arencibia ha hecho esta recomendación tras ser recibido en Las Palmas de Gran Canaria por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, a fin de hacerle entrega de la invitación oficial para los actos en honor de la Virgen del Pino.

El Pino estrena distinción

Una cita que en esta ocasión se llevará a cabo con una alegría redoblada, por el hecho de que estrena su novedoso carácter de Fiesta de Interés Turístico Nacional, «y que vamos a celebrar por primera vez con ese honor que nos ha otorgado la Secretaría de Turismo del Gobierno de España» este mismo año, ha destacado el alcalde.

Quien, desde ese planteamiento, ha insistido en alabar «ese carisma especial» que incorporan las celebraciones a partir de este 2026.

Año en el que, como es tradicional en la antesala de El Pino, «hemos estado aquí invitando al presidente para que acuda, sobre todo ese día 8 en que va a ejercer, como todos los años, la representación de Su Majestad el Rey» en el homenaje a la Virgen, ha relatado.

El transporte, la mejor opción

José Agustín Arencibia ha aprovechado la oportunidad para hacer un llamamiento a la ciudadanía a que acuda a visitar a la Patrona de Gran Canaria colaborando en facilitar la movilidad del numeroso público que se prevé atraigan una vez más los actos en su honor.

Porque -ha dicho- «este año sí es verdad que, al coincidir los actos importantes, como es la bajada de la Virgen un sábado, día 5, y el día 4 el concierto joven, pues, ese fin de semana que va del 4 al 8 es el fin de semana que mayor número de visitantes esperamos que se reciban en la villa».

«Por lo tanto, recomendarles que, sobre todo ese fin de semana, hagan uso del transporte público», ha concluido