Durante el pregón, hizo un detallado recorrido por los recuerdos de su infancia vividos en Teror y, como pediatra, también tuvo palabras para la maternidad

El Dr. Luis Peña Quintana anunció este viernes 28 de agosto la Fiesta del Pino 2026 con la lectura del pregón titulado “La raíces que nunca se pierden’’, arropado por una Plaza del Pino llena de público que aplaudió con gran efusión al reconocido médico pediatra terorense.

Informa. RTVC.

En sus primeras palabras Luis Peña transmitió que “esta noche no solo vengo a anunciar el comienzo de las Fiestas del Pino 2026. Deseo compartir con ustedes la memoria de un niño de Teror y la devoción popular a la Virgen del Pino, cuya imagen, sosteniendo al Niño entre sus brazos, simboliza el amor de una Madre por su Hijo”.

Imagen cedida Ayuntamiento de Teror.

Durante el pregón, hizo un detallado recorrido por los recuerdos de su infancia vividos en Teror y, como pediatra, también tuvo palabras para la maternidad y la infancia. “Al contemplar a la Virgen del Pino quiero rendir homenaje a las madres canarias, que crían con alegría y compromiso; que educan en principios, en respeto y en entrega; que esperan; que construyen para sus hijos su «casa para siempre»; que nunca dejan de creer en ellos y que hacen de la familia el primer eslabón de nuestra sociedad”.

El acto del pregón, de casi una hora de hora de duración, se inició con la presentación del pregonero por parte de la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Teror, Angharad Quintana, quien tuvo palabras de elogio por la magnífica trayectoria personal y profesional del pregonero y su arraigo al municipio. El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, cerró el acto, felicitando al pregonero por sus palabras y le hizo entrega, como es ya tradición, de una pintura original del pintor terorense Carmelo Montesdeoca.

Virgen del Pino

Durante el pregón, que contó con una cuidada escenografía y la proyección de unas 60 imágenes en la fachada de la Basílica, se pudo escuchar un “arroró” cantado con la voz en directo de Marta Santana, tras comentar Luis Peña que “ante la enfermedad o la necesidad de cuidados especiales de un hijo es cuando descubrimos lo mejor del ser humano. Así lo he comprobado en primera persona a lo largo de mi carrera profesional: el amor y el cuidado incondicional de sus padres y de sus seres queridos, la entrega silenciosa de los profesionales sanitarios que cuidan con ciencia y humanidad, y la solidaridad de tantas personas que ayudan a quienes más lo precisan. Quizá esa sea una de las enseñanzas más hermosas que nos ofrece la Virgen del Pino: cuidar, acompañar y sostener con amor, especialmente a los más necesitados”.