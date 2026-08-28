La Virgen del Pino lucirá su querido manto rojo este viernes

Las fiestas de Teror avanzan con paso firme hacia sus esperados días grandes, el artesano Paco Herrera bordó esta preciosa pieza para la celebración de este año

Desde este viernes, la hermosa Virgen del Pino lucirá su manto rojo en Teror para celebrar alegremente sus queridas fiestas. La parroquia local recupera con entusiasmo esta magnífica obra bordada. Así, los fieles disfrutarán plenamente de la patrona durante sus días más grandes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las fiestas en Gran Canaria continúan adelante con muchísima alegría para todos. El municipio de Teror enfila ya los días más importantes de sus esperadas celebraciones. Por ello, la gran emoción crece rápidamente entre todos los ilusionados vecinos.

Una prenda muy querida

El conocido bordador Paco Herrera creó este hermoso atuendo rojo para la ocasión. La vistosa obra no destaca especialmente por tener una gran antigüedad. Sin embargo, los fieles devotos le tienen un cariño verdaderamente inmenso.

Además, la querida Virgen llevaba ya cuatro años sin usar esta bonita ropa. Durante el último lustro, la parroquia prefirió utilizar siempre otras prendas muy diferentes. Por consiguiente, su esperado regreso genera ahora muchísima ilusión comunitaria.

Teror guarda una representación de mantos bastante pequeña pero indudablemente valiosa. La venerada patrona posee con creces más de una decena de vestidos formales. Zaragoza cuenta con 450 prendas, pero los grancanarios adoran inmensamente las suyas.

Historia tras el diseño

Gustavo Trujillo, historiador y profesor de la Universidad del Atlántico Medio, conoce muy bien todos los detalles de la valiosa pieza. En efecto, Trujillo explica perfectamente el curioso origen de esta bella obra.

El profesor universitario señala un estreno bastante reciente durante el pasado año 2002. Los hábiles artesanos confeccionaron el vestido utilizando maravillosas telas traídas directamente desde Valencia. De esta manera, los creadores lograron un resultado visualmente espectacular.

Finalmente, el diseño actual imita al histórico manto encarnado del lejano año 1767. Aquel periodo histórico marcó la importante apertura de la Basílica para el culto. Por lo tanto, la prenda rinde un bonito homenaje a tiempos pasados.