Asociación canaria vigila las actividades turísticas para garantizar el bienestar animal

La entidad Animal Wise asesora a las empresas del archipiélago, además, promueve el respeto a las especies durante las excursiones

La asociación Animal Wise evalúa las excursiones turísticas con animales en Canarias actualmente para proteger a las especies. Asimismo, los expertos forman a las empresas del sector para prevenir cualquier daño. De este modo, los visitantes aprenden a respetar la naturaleza durante sus vacaciones.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las islas ofrecen numerosas opciones de ocio que involucran a animales. Por ejemplo, las empresas organizan paseos a caballo o avistamiento de cetáceos regularmente. Sin embargo, estas prácticas pueden interferir en la fauna, por lo que resulta vital supervisarlas.

Excursiones respetuosas en el mar

Los barcos zarpan habitualmente desde la costa del sur de Tenerife. Las tripulaciones inician la jornada de excursiones marinas en esa ubicación. Este lugar tan especial se encuentra situado entre Tenerife y La Gomera.

Por consiguiente, los organizadores deben cumplir siempre con ciertos requisitos estrictos. Los guías explican a los viajeros la importancia de un viaje respetuoso. El bienestar de los cetáceos requiere un compromiso total por parte de todos.

De hecho, el guía de Atlantic Eco Experience, David Novillo aplica reglas muy claras al respecto y mantiene una distancia de absoluto respeto. Los animales deciden finalmente la interacción, acercándose solo si ellos quieren.

Comportamiento natural y prevención

Por su parte, la capitana del barco Atlantic Eco Experience, Mirna Piñero, evita alterar el comportamiento del animal bajo cualquier circunstancia.

En consecuencia, los clientes observan una actitud animal totalmente natural. Las empresas también incluyen submarinismo o paseos en camello en su oferta. Animal Wise ofrece asesoramiento y formación a todas estas compañías turísticas.

Finalmente, la bióloga Ariana Hernández fundó esta asociación de control. Ella evalúa los estándares de cada negocio turístico con gran detalle. Así verifica exactamente cómo operan y qué errores cometen durante el trabajo.

Corrección de malas prácticas

Por lo tanto, Hernández busca solucionar rápidamente las no conformidades detectadas. El equipo identifica los avistamientos mal hechos durante sus constantes inspecciones. Después, ellos enseñan a las empresas cómo mejorar su servicio al público.

Además, la asociación prohíbe rotundamente dar de comer a la fauna silvestre. También evitan que los turistas intenten tocar o acariciar a las especies. Estas normas previenen prácticas que resultan muy perjudiciales para los animales.