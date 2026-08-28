Joe Cremo asume el reto del Gran Canaria y apuesta por el trabajo colectivo, la ambición y la experiencia para lograr el regreso a la Liga Endesa

Cremo no rehúye la presión del Granca por ascender a Liga Endesa y apela a «disfrutarla» / EFE/Pablo Herrera

El nuevo escolta del Club Baloncesto Gran Canaria Joe Cremo ha afirmado este viernes que no rehúyen la presión del favoritismo para ascender a Liga Endesa y ha recordado que esta presión «es mala si no tienes preparación», por lo que ha abogado por disfrutarla y «rendir de igual manera».

Durante su presentación como nuevo jugador claretiano, ha asumido el objetivo del equipo amarillo de regresar a la Liga Endesa cuanto antes y ha destacado que «es normal» si deseas jugar en clubes «tan históricos» como el Club Baloncesto Gran Canaria.

El estadounidense, que se ha mostrado «muy agradecido» por esta oportunidad, ha explicado que espera ofrecer su liderazgo al equipo, «dar alegrías con buen baloncesto» y explotar su habilidad de asumir tiros y «ser una amenaza en el triple», pero ha garantizado que también será su misión generar jugadas para sus compañeros.

«Trataré de aportar en ataque y en defensa, donde me gusta asumir el reto de defender al mejor jugador del otro equipo. Me gustar liderar con el ejemplo y poner el cuerpo en una falta en ataque o tirarme al suelo en un balón dividido. Hay que tener esa mentalidad de aportar al equipo«, ha reflexionado.

Trabajo y ambición

Para Joe Cremo, la clave del éxito de este nuevo Gran Canaria debe residir en lo colectivo, más allá de las estadísticas y objetivos individuales, una mentalidad que ha asegurado que ha encontrado en el vestuario amarillo y que le recuerda a su etapa en San Pablo Burgos de hace dos años, cuando el conjunto castellanoleonés logró el ascenso y un récord de 32 victorias y solo dos derrotas.

Sobre la importancia del técnico brasileño Bruno Savignani en su fichaje por el Granca, el escolta americano ha valorado que comparten la mentalidad deportiva y la dureza en los entrenamientos para conseguir el objetivo, además de resaltar su capacidad para «dar libertad ofensiva» al jugador sin dejar de lado el sacrificio defensivo.

«Conozco el estilo que quiere implantar Bruno Savignani y sé lo que espera de mí. Intentaré dar ese nivel cada día e imprimir se esfuerzo y esa energía. Compartimos visión y metas con el Gran Canaria«, ha abundado.

Cremo ha admitido que tardó unas semanas en tomar la decisión de recalar en la isla, pero quiso que fuera meditada con su mujer y su familia para dar el paso correcto en su carrera deportiva.

El estadounidense ha afirmado que trabajarán para que la afición «esté orgullosa de la imagen que demos esta temporada» y no ha escondido sus ganas de encontrarse con la marea amarilla y devolver a la entidad claretiana todos los esfuerzos que están haciendo para elevar este proyecto a Liga Endesa.

Experiencia y conocimiento

Por su parte, el director deportivo del club, Francesc Solana, ha destacado que Cremo es un jugador con «una trayectoria importante» en Primera FEB, con crecimiento sostenido desde Segunda FEB, y un profesional que aportará «experiencia y conocimientos» para equilibrar el juego exterior y labrar el camino para el objetivo final.