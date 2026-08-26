El CB Gran Canaria ha presentado este miércoles a Fran Guerra, el interior grancanario que llega al club de su tierra teniendo incluso ofertas de la máxima categoría del baloncesto español

Fran Guerra, durante la presentación como jugador del CB Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

El nuevo pívot del Club Baloncesto Gran Canaria, Fran Guerra, ha asegurado que desde la primera llamada de la entidad claretiana mostró su disposición a firmar por el equipo de su tierra para luchar el objetivo de volver a Liga Endesa, incluso teniendo ofertas de la máxima categoría del baloncesto español.

Durante su presentación oficial como jugador amarillo, el interior grancanario ha confesado este miércoles que cumple “un sueño que siempre tuvo” de poder representar al Gran Canaria, un deseo que convive con él desde los antiguos partidos en el Centro Insular de Deportes y que se convierte en realidad esta temporada.

El objetivo de Fran Guerra y del Club Baloncesto Gran Canaria pasa por “devolver a la isla a la Liga Endesa”, un reto cuyo logro sería “una ilusión enorme”, pero que no se consigue “ni en noviembre ni en diciembre”, ha destacado.

“He ganado títulos en La Laguna, Tenerife, pero es verdad que ahora mismo estoy en un nuevo reto, que es subir al Gran Canaria a donde se merece. Sería una ilusión enorme ascender con el equipo de mi tierra”, ha declarado al respecto.

Ardua negociación entre La Laguna Tenerife y el Gran Canaria

El fichaje del pívot isleño trajo consigo una ardua negociación entre el equipo grancanario y el conjunto lagunero para acordar la cifra de pago para el traspaso, unos flecos que se dilataron durante semanas y que dejaron “incertidumbre” al nuevo jugador amarillo, que ha concluido: “El Gran Canaria ha hecho todo lo posible para que esté aquí”.

Guerra cerró una etapa de siete años en La Laguna con una salida abrupta que dejó al jugador “dolido y molesto” por la poca comunicación, ha dicho el pívot, subrayando que prefería “no hablar del Tenerife ni darle ese protagonismo ahora”, aunque matizando que se fue “bien” con los aficionados y parte del club.

Fran Guerra, durante la presentación como jugador del CB Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

“En la vida se cierran etapas y toca tomar medidas. No creo que sea dar un paso atrás en mi carrera, hay que recordar que no es fácil la Primera FEB. Y es un reto mayor por estar en el equipo de mi tierra”, ha reflexionado.

Preguntado por su estado físico, Fran Guerra ha asegurado que se encuentra en perfectas condiciones tras una lesión de tobillo que ocurrió hace año y medio y que lastró su última etapa en la entidad tinerfeña: “Estoy perfecto”.

Su rol quedará fijado en “aportar solidez, veteranía y enseñar a los más jóvenes”, además de ser uno de los estiletes del proyecto de un Bruno Savignani que les pide “sacrificio” y que “cada entrenamiento sea como un partido”, requisito indispensable para luego sacar victorias.

Guerra ha elogiado el nivel del juego interior que compartirá con Luke Fischer, Pierre Pelos y Roberts Stumbris, jugadores “con mucha experiencia” y unos conocimientos en el baloncesto que esperan trasladar a la pista del Gran Canaria Arena.

Fichaje «estratégico»

Según el director deportivo del Gran Canaria, Francesc Solana, el nuevo pívot claretiano “es un fichaje estratégico” que reúne “muchas condiciones” de las que hablaron en el seno de la dirección deportivo a la hora de confeccionar el equipo, además de su dosis de canariedad “para identificar al aficionado con el equipo”.

El dirigente amarillo ha puesto en valor que su cercanía ayudará a crecer el proyecto y su “experiencia y calidad” harán que sea “referente” para el equipo amarillo en su temporada en Primera FEB.