Los propietarios del inmueble presentaron la solicitud para que se tomen medidas este 25 de agosto, por lo que el Cabildo ha actuado de manera urgente para evitar un posible daño irreversible

El área de Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura ha adoptado medidas cautelares de suspensión para evitar la actuación de demolición de la vivienda situada en Cueva de la Negra notificada por el Estado.

Vivienda situada en Cueva de la Negra / Cabildo de Fuerteventura

Todo ello el objetivo «de impedir un posible daño irreversible al patrimonio cultural y arqueológico», según ha informado la Corporación insular en una nota de prensa en la que añade que las medidas han sido notificadas a las administraciones competentes y se adoptan, con carácter cautelar e inmediato.

Las características de la vivienda, su posible antigüedad, su localización en el ámbito del antiguo núcleo poblacional de Cueva de la Negra, sus características constructivas y la información disponible sobre su utilización histórica constituyen circunstancias que hacen necesario conocer y documentar adecuadamente el inmueble antes de proceder a una actuación irreversible sobre el mismo.

Se aconseja extremar las precauciones

A lo anterior se añade que la vivienda se encuentra en las proximidades de un yacimiento arqueológico, circunstancia que aconseja extremar las medidas de protección y adoptar las cautelas necesarias antes de ejecutar cualquier actuación que pueda afectar al inmueble, a su entorno inmediato o al subsuelo.

Por su parte, los propietarios del inmueble presentaron la solicitud para que se tomen medidas este 25 de agosto, por lo que el Cabildo ha actuado de manera urgente para evitar un posible daño irreversible, al no contar la actuación con los mencionados estudios.

Finalmente, la Corporación insular ha recordado que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, atribuye a los cabildos la competencia para adoptar, en caso de urgencia, medidas cautelares de este tipo, pudiendo consistir en la suspensión de obras o actividades.