La Consejería de Turismo busca conciliar los intereses de residentes, propietarios de viviendas vacacionales y empresarios del sector

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, prepara actualmente un nuevo decreto ley. El objetivo principal busca conciliar los intereses de residentes, propietarios y empresarios. Para ello, la normativa intentará responder a estas tres realidades dentro de las islas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los residentes y propietarios de viviendas vacacionales permanecen muy atentos ante este nuevo borrador gubernamental en el que trabaja la Consejería. Esta futura normativa autonómica intentará ordenar pacíficamente la compleja situación del suelo turístico canario.

Objetivos de la nueva normativa

El Gobierno de Canarias pretende respetar estrictamente el derecho de los propietarios actuales. Dos leyes distintas ya otorgan esta protección legal a quienes residen en apartamentos turísticos.

Además, la consejera de Turismo, Jéssica de León, destaca la necesidad de convivencia habitacional. El Ejecutivo creará estímulos concretos para convertir esas viviendas nuevamente en auténticos apartamentos turísticos.

Por otro lado, el texto legal busca reforzar firmemente el principio de unidad de explotación. Según detalla la consejera, este modelo fracasa hoy porque exige el 100 % de las unidades.

Reivindicaciones y búsqueda de consenso

Mientras tanto, el documento inicial supone solamente un borrador de trabajo para la Consejería. Por consiguiente, los diferentes colectivos afectados ya exponen activamente sus principales reivindicaciones públicas.

Por ejemplo, la presidenta de Ascav, Doris Borrego, exige libertad total para los dueños. Ellos reclaman el derecho a dedicar sus propiedades al alquiler vacacional o a explotadores turísticos.

En cambio, Maribé Doreste, presidenta de la PALT, defiende mantener su estatus no turístico. Finalmente, la Consejería de Turismo asegura que quiere sacar adelante el decreto mediante consenso total.