La titular de Defensa comparece este martes en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta, la primera de los ministros que también deberán dar cuenta por la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio

La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Congreso para explicar la situación de Ceuta. Imagen EFE

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido este martes que Ceuta y Melilla son intocables, porque son España, y ha dejado claro que el Gobierno no consentirá que los valores de convivencia y tolerancia que representan las dos ciudades autónomas «se pongan en peligro o discusión desde ninguna perspectiva».

La titular de Defensa, Margarita Robles, inaugura este martes las comparecencias que representantes del Gobierno ofrecerán en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta, a la que seguirán otros siete ministros que también darán cuenta de su gestión tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

Tras expresar su solidaridad con las familias del centenar de personas que perdieron la vida esos días al intentar llegar a Ceuta, la titular de Defensa ha pedido perdón a los ceutíes que puedan sentirse «abandonados o no suficientemente acompañados», pero les ha reiterado que el Gobierno no les abandonará.

La ministra ha recordado la obligación del Gobierno de asegurar el cumplimiento de la legalidad junto con la protección de los derechos humanos, y en este sentido ha sido tajante al subrayar que los hechos de julio ponen de manifiesto la «necesidad» de articular una política «integral y coordinada» en el ámbito de la Unión Europea que combine una gestión firme de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y las vidas de los migrantes».

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