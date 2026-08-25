Este mando único se creará mediante un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros este martes y reforzará la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial (archivo). EFE

El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado en Ceuta que el Gobierno declarará este martes la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en la ciudad y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria. Esa estructura estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Este mando único se creará mediante un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros este martes y reforzará la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados.

Estará encabezado por Torres y contará con un comité especializado en el que estarán representados el Gobierno de Ceuta, a través de Vivas; la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los distintos ministerios implicados, además del asesoramiento del Departamento de Seguridad Nacional.

Cuerpo ha defendido que esta estructura supone «un antes y un después» en la gestión de la crisis, al considerar que el problema ya no se limita a cuestiones de seguridad, sino que requiere una actuación coordinada en ámbitos como las repatriaciones, la atención a los menores y la tramitación de las solicitudes de protección internacional.

Procedimiento de retorno

El objetivo es que los procedimientos de retorno se desarrollen «lo más rápido posible» cuando corresponda y que se acelere la resolución de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a solicitar o recibir asilo. El ministro no ha concretado cuándo podrá considerarse normalizada la situación, aunque ha confiado en que el nuevo mecanismo permita obtener resultados «lo antes posible».

La segunda gran medida pasa por ampliar de forma extraordinaria el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de 2022, que, según Cuerpo, ya ha movilizado más de 180 millones de euros. La ampliación tendrá tres objetivos: reforzar la seguridad urbana y fronteriza, gestionar los retornos y dar solución a las personas migrantes presentes en Ceuta y fortalecer los servicios públicos y revitalizar la economía local.

Ha subrayado que las circunstancias actuales requieren «ir más allá» de las actuaciones inicialmente previstas y ha asegurado que el Gobierno pondrá los recursos necesarios a disposición de las instituciones y los ciudadanos ceutíes. «Ceuta es un territorio fronterizo, pero sus ciudadanos deben sentir al Estado, así como lo hacemos aquellos que estamos en la Península», ha afirmado.

Caída de la actividad comercial

Cuerpo ha reconocido especialmente la situación del pequeño comercio, uno de los sectores más afectados, y ha explicado que el Gobierno lleva semanas monitorizando su evolución mediante indicadores diarios como el consumo eléctrico de comercios, hoteles y establecimientos de hostelería y las operaciones realizadas con tarjetas.

Estos datos han reflejado una caída de la actividad de hasta el 30 % o incluso superior durante los primeros días, aunque posteriormente se ha registrado una recuperación progresiva.

El Gobierno pretende complementar las ayudas directas con medidas para reforzar el tejido productivo, por lo que el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que acompaña a Cuerpo en su visita, mantendrá reuniones con empresas ceutíes, mientras que el director general del ICEX participará en los trabajos para impulsar la capacidad de las empresas locales para vender fuera del mercado ceutí.

2.900 menores

Cuerpo ha informado de que el número de menores filiados e identificados supera ligeramente los 2.900 y ha considerado su situación una «enorme prioridad» para el Gobierno, especialmente por la presencia de menores de 13 años.

Ha explicado que se trabaja con los ministerios de Juventud e Infancia, Interior e Inclusión, además de las autoridades locales, para agilizar los expedientes y estudiar, cuando proceda, la reagrupación familiar con los países de origen