Las autoridades de Venezuela han realizado una nueva actualización de las víctimas mortales del doble terremoto que sacudió el país el pasado mes de junio

Labores de desescombro en La Guaira, Venezuela. Imagen Europa Press

Las autoridades de Venezuela han cifrado en 6.509 el número de víctimas mortales derivadas del doble terremoto de magnitud de 7,2 y 7,5 que golpeó al país a finales del pasado mes de junio, del cual ya han sido rescatadas un total de 6.462 personas.

Así lo ha anunciado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un balance difundido en redes en el cual ha subrayado que 226.696 personas han sido atendidas en los hospitales.

Del mismo modo, el hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmado que han sido evaluadas un total de 60.785 viviendas, de las cuales 11.001 están en un «alto riesgo» para los residentes.

Por su parte, este lunes, la propia Delcy Rodríguez ha apuntado que desde su Ejecutivo han sido entregadas «335 viviendas nuevas, beneficiando a 1.172 personas y recuperado 1.001 viviendas que benefician a 3.503 personas». Además, ha sumado, serán adjudicadas «más de 4.000 viviendas antes de finalizar el año y así continuar hasta que cada familia afectada tenga una solución».

«Nadie se quedará sin nuestro abrazo y sin nuestra atención», ha aseverado Rodríguez durante su alocución, difundida en redes sociales.

Plan Despeje Digno y Seguro

Al calor de la ejecución del Plan Despeje Digno y Seguro, implementado en coordinación con equipos locales, técnicos internacionales y especialistas de la ONU, Rodríguez ha destacado que se ha «completado el retiro del 28% de los escombros en las zonas afectadas», lo que representa aproximadamente 580 mil toneladas despejadas bajo protocolos de resguardo ambiental.

«Esos escombros no son simplemente materiales que hay que retirar. Allí estuvieron hogares, recuerdos y, en algunos casos, la historia entera de una familia. Por eso estamos haciendo este trabajo con respeto y dignidad mientras avanzamos en la recuperación de cada comunidad», ha sostenido la dirigente durante la referida intervención en la cual, a dos meses del terremoto, ha presentado un balance integral de las labores de atención social y rehabilitación del hábitat nacional.