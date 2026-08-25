El Cabildo de El Hierro pide al Gobierno de Canarias ampliar las actuaciones de protección en el denominado falso túnel HI-5 Pie del Mirador de Bascos para garantizar las condiciones óptimas de seguridad

Cabildo de El Hierro. Imagen de recurso Cabildo de El Hierro

El Cabildo de El Hierro ha reclamado formalmente al Gobierno de Canarias la adopción de nuevas medidas para mejorar las condiciones de seguridad en el entorno del Pie del Mirador de Bascos, un asunto que se ha abordado en el pleno de la Corporación insular y que cuenta con un acuerdo adoptado por unanimidad.

En concreto, en la sesión plenaria celebrada el pasado cuatro de junio, el pleno del Cabildo acordó por unanimidad instar al Gobierno de Canarias a estudiar la continuidad y ampliación de las actuaciones de protección desarrolladas en el denominado falso túnel HI-5 Pie del Mirador de Bascos, así como a evaluar técnicamente las soluciones más adecuadas para minimizar los riesgos geológicos existentes y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad para residentes y visitantes.

“Somos conscientes de la peligrosidad de la zona y de que la actuación llevada a cabo por el Gobierno no es suficiente, por eso hemos solicitado al Ejecutivo que estas actuaciones sean incluidas y priorizadas dentro de los planes y convenios de infraestructuras viarias de Canarias, con la correspondiente dotación presupuestaria”, señaló la consejera de Infraestructuras, Mantenimiento, Carreteras y Ordenación del Territorio, Ana González.

Comunicación a las diferentes administraciones

Esta petición, según informa un comunicado del Cabildo, no solo se ha trasladado al Ejecutivo autonómico, sino también a otras administraciones involucradas como el Parlamento de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar.

De esta manera, el propio acuerdo oficial del pleno desmiente cualquier afirmación de que el Cabildo no haya trasladado al Gobierno de Canarias la necesidad de reforzar la seguridad en esta zona.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, afirmó que “es importante que el debate sobre la seguridad de la vía se desarrolle sobre la base de los hechos y de los acuerdos institucionales, no podemos trasladar a la ciudadanía una imagen de inacción o falta de comunicación que no se corresponde con las actuaciones realizadas”.

El acuerdo plenario contempla, además, otras actuaciones vinculadas a la mejora de las infraestructuras viarias de la isla, entre ellas solicitar información actualizada sobre la tramitación del proyecto de conexión viaria HI-2 Valverde–Puerto de La Estaca–El Pinar/La Restinga y reclamar su inclusión y priorización en los instrumentos de planificación y financiación correspondientes.