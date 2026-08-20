Estas ayudas cuentan con diferentes rangos de subvención en función de la ubicación geográfica del centro de estudio, tanto para modalidades presenciales como no presenciales

El Cabildo de El Hierro ha abierto el plazo para poder solicitar las becas al transporte para estudiantes herreños para el próximo curso escolar 2026-2027, destinadas a compensar los sobrecostes que suponen para las familias de la isla que sus hijos tengan que desplazarse fuera de El Hierro para continuar su formación.

El Hierro destina más de un millón de euros a becas al transporte para estudiantes herreños el próximo curso / Cabildo de El Hierro

En ese sentido, los estudiantes podrán optar por las siguientes becas: estudios en el extranjero: 3.975 euros; estudios en la Península: 3.275 euros; estudios en la provincia de Las Palmas: 2.900 euros; estudios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: 2.525 euros; programas de intercambio (curso completo): 1.625 euros y estudios no presenciales: 937,50 euros.

Beneficiarios

Podrán optar a esta ayuda los jóvenes menores de treinta años empadronados en cualquier municipio de El Hierro durante al menos el último año, que cursen estudios oficiales -presenciales o no presenciales- en centros acreditados y homologados.

La convocatoria cubre estudios universitarios, de formación profesional, másteres, programas de intercambio (Erasmus, Séneca, SICUE, entre otros) y, como novedad destacada, distintas modalidades de inmersión lingüística en el extranjero: desde estancias cortas de una a seis semanas hasta trimestres o cursos escolares completos y programas de bachillerato internacional o dual.

Desde la institución se recuerda que estas becas son compatibles con otras ayudas al estudio -exención de tasas, libros, residencia o desplazamiento- concedidas por otros organismos públicos o privados.

Solicitudes y convocatoria

Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 14 de septiembre, inclusive, a través de la sede electrónica del Cabildo (https://elhierro.sedelectronica.es), donde está disponible el modelo normalizado.

La convocatoria, dotada con un millón de euros con cargo al Programa de Compensación al Estudio del Área de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Cabildo 2026-2028, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades educativas de los jóvenes en la isla.