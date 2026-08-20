Estas plazas residenciales se crean en el marco del convenio de dependencia suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha ‘Laurisilva’, el primer hogar funcional de Canarias para personas mayores con trastorno mental grave, ubicado Güímar y gestionado por la entidad ATELSAM.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este recurso supone la puesta en marcha de 10 plazas residenciales y complementa el servicio de promoción de la autonomía ‘Tajinaste’, ubicado a pocos metros del nuevo hogar, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, y la alcaldesa de Güímar, Luisa Castro, han visitado este jueves las instalaciones de este nuevo recurso junto a la gerente de ATELSAM, Ana Concepción.

Recursos y atención especializada

En una nota, el vicepresidente Lope Afonso ha resaltado la importancia de esta iniciativa en el camino a seguir para disponer de unos recursos y una atención especializada de la mano de las entidades del tercer sector, en este caso de ATELSAM.

Por su parte, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha advertido que este hogar sea «el primero de estas características en toda Canarias, para personas mayores de 60 años«, constituyendo así «un ejemplo del compromiso del Cabildo de especializar los recursos disponibles para atender las necesidades de las personas».

Un paso más en la atención

«Este recurso complementa un servicio de promoción de la autonomía personal que tenemos muy cerca, ‘Tajinaste’, que atiende a 30 personas, y que se suma al centro ocupacional, como es El Ropero Social«, ha señalado Fumero, que ha puesto en valor la colaboración entre administraciones –el Ayuntamiento de Güímar y el Gobierno de Canarias– para mejorar la red de recursos en la isla.

Concepción celebra este recurso como un «un paso más» en el ámbito de la atención a personas con problemas de salud mental. Quienes aquí encuentran un hogar «donde se les valora y donde pueden seguir su rehabilitación en función de sus necesidades».