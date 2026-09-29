Las tres primeras promociones se levantan en Los Realejos, Güímar y Granadilla con una inversión de más de 21,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, visitaron este martes 29 Los Realejos, Güímar y Granadilla, donde la institución insular ya ha iniciado los trabajos de las tres primeras promociones de viviendas destinadas a alquiler social.

El Cabildo de Tenerife inicia la ejecución de tres promociones de vivienda pública. Cabildo de Tenerife

Las actuaciones contemplan la construcción de 104 viviendas, con una inversión total de 21.165.315,96 euros y un plazo de ejecución de 18 meses en los tres casos.

Lope Afonso se mostró satisfecho con la “cristalización de las políticas de vivienda que hemos impulsado durante este mandato, encaminadas a convertir al Cabildo en una herramienta útil al servicio de las personas, dando respuesta a una de las principales preocupaciones de la sociedad, como es la vivienda”.

El vicepresidente remarcó que “con el inicio de la construcción de estas tres promociones cumplimos con el compromiso adquirido con la sociedad tinerfeña” y destacó que “el Cabildo actúa con hechos, con una verdadera política de vivienda y dando soluciones a las preocupaciones de la sociedad”.

104 viviendas en Los Realejos, Güímar y Granadilla

En Los Realejos se construyen 27 viviendas, con una inversión de 6.117.112,31 euros. Actualmente, los trabajos se centran en las actuaciones previas de contención del terreno mediante micropilotes, antes del posterior desmonte.

La promoción de Güímar contempla 30 viviendas, con una inversión de 5.432.125,03 euros, mientras que en Granadilla se edifican 47 viviendas, con un presupuesto de 9.616.078,62 euros. En ambos casos, los trabajos se encuentran actualmente en la fase de movimientos de tierra y desmonte.

Afonso señaló que estas tres promociones constituyen “el primer paso” y avanzó que durante este mandato el Cabildo ha comprometido fondos para poner en marcha más de 1.000 recursos habitacionales en toda la isla.

Un convenio con el Gobierno de Canarias

La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, explicó que la construcción de estas viviendas se integra en el marco del convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

Hernández recordó que desde el comienzo del mandato la institución insular ha defendido “que el Cabildo tenga un papel protagonista en el trabajo por buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda que tienen los tinerfeños”. En este sentido, señaló que la institución ha marcado y continúa una hoja de ruta para paliar las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda.

La consejera destacó que las primeras actuaciones ya ofrecen “resultados tangibles de todo el trabajo que hemos realizado y liderado desde el Cabildo”, acompañado de un compromiso presupuestario tanto de la institución insular como de otras administraciones. El objetivo, añadió, es “aportar certidumbre a las necesidades de los ciudadanos”.