El encuentro para la profesionalización del Carnaval reunirá el 15 de octubre en el TEA a profesionales, artesanos, diseñadores e investigadores de algunos de los carnavales más destacados del mundo

El Cabildo de Tenerife y la Asociación de Artesanos del Carnaval han presentado la segunda edición del Congreso Internacional de Profesionalización del Carnaval, que se celebrará el próximo 15 de octubre en el TEA Tenerife Espacio de las Artes.

El encuentro reunirá a representantes de algunos de los carnavales más destacados del mundo junto a profesionales, diseñadores, investigadores, artesanos y emprendedores para abordar los retos de futuro de esta industria creativa y consolidar Tenerife como espacio de intercambio de conocimiento y experiencias.

La segunda edición tendrá como principales ejes la profesionalización, la sostenibilidad, la formación y la innovación, además de cuestiones como el reconocimiento de los oficios tradicionales y el relevo generacional.

Tenerife impulsa la profesionalización del Carnaval con un congreso internacional. Cabildo de Tenerife

Genera redes de colaboración y nuevas oportunidades

El Cabildo destaca que el Carnaval constituye también un espacio de empleo, emprendimiento y formación en ámbitos como el diseño, la confección, la artesanía, la producción, la caracterización y las nuevas tecnologías. El encuentro pretende además generar redes de colaboración y nuevas oportunidades profesionales durante todo el año.

El Congreso contará con la participación de profesionales vinculados a distintos modelos internacionales de Carnaval y permitirá conocer experiencias de otros territorios, al tiempo que pondrá en valor el conocimiento y el talento desarrollado en Tenerife y Santa Cruz.

La iniciativa también contará con la colaboración del CIFP Las Indias, con el objetivo de acercar al alumnado a las oportunidades laborales vinculadas a esta industria creativa y conectar la formación con el tejido profesional del Carnaval.