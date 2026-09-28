El Cabildo señalizará al menos tres puntos por municipio y todas las paradas de las líneas 1 y 2 del tranvía los espacios libres de humo

Tenerife tendrá más de 150 espacios libres de humo y vapeo. Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), los ayuntamientos de la Isla y Metrotenerife, pondrá en marcha una red de más de 150 espacios libres de humo y de vapeo.

La iniciativa contempla la señalización de al menos tres espacios en cada uno de los 31 municipios de Tenerife, además de todas las paradas de las líneas 1 y 2 del tranvía en ambos sentidos.

Los espacios se seleccionarán de forma coordinada con los ayuntamientos y priorizarán plazas y lugares de gran afluencia, entradas de centros educativos, zonas próximas a centros de salud y otros puntos de tránsito habitual.

La iniciativa se impulsa ante la evolución del consumo de vapeadores

El objetivo es reducir la exposición al humo y al vapor de los cigarrillos electrónicos y evitar la normalización del consumo, especialmente entre menores y jóvenes.

La iniciativa se impulsa ante la evolución del consumo de vapeadores y los datos sobre cáncer en Canarias. Según la AECC, en 2024 se diagnosticaron cerca de 12.700 nuevos casos de cáncer en el Archipiélago, mientras que el cáncer de pulmón causó 1.014 fallecimientos en 2023.

Además, la encuesta ESTUDES señala que el 54% de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez el cigarrillo electrónico.