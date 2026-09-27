La depuradora de Punta Brava, en Tenerife, sufre un derrame de mil litros

Los mil litros derramados estaban compuestos de agua y cloruro férrico y se contuvieron dentro de la planta de Punta Brava, en Tenerife

La depuradora comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz (Tenerife), sufrió este sábado por la noche un derrame de unos 1.000 litros de un producto compuesto en un 75 % por agua y en un 25 % por cloruro férrico, aunque el vertido quedó dentro de la propia planta, ha informado a EFE el Cabildo tinerfeño.

Depuradora de Punta Brava

El derrame se produjo por la rotura de aproximadamente un centímetro en una manguera que había se habia reparado durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana, de acuerdo con la información facilitada por el Cabildo.

La corporación insular señala que, según la información proporcionada por Aqualia, empresa gestora de la instalación, la manguera había quedado en perfectas condiciones tras la reparación y que se investiga un posible sabotaje como causa de la rotura.

Según la misma fuente, las cámaras de seguridad de la planta captaron a una persona ajena a la instalación en su interior que se dirigió precisamente hacia la zona en la que posteriormente se produjo la rotura.

El Cabildo está a la espera de un informe exhaustivo por parte de Aqualia para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar el alcance del derrame.