Consulta el horario del SD Eibar vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J7 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

SD Eibar y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Ipurua. Partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

SD Eibar vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder 1-2 en casa ante el Burgos CF. El equipo de Rubén de la Barrera ya no se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Eibar se encuentra en la zona alta de la tabla. El equipo que tiene 15 puntos busca poder ascender a Primera División.

Posiciones en la clasificación de SD Eibar y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 10ª posición, con 10 puntos. Por su parte, el Eibar ocupa la segunda posición. El conjunto vasco se encuentra con 15 puntos, 5 puntos más que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre SD Eibar y UD Las Palmas

En los últimos cinco enfrentamientos entre el SD Eibar y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado dos de ellos, el Eibar ha ganado uno y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo vasco llega al encuentro habiendo ganado sus últimos cinco partidos.

Minuto a minuto en directo de SD Eibar y UD Las Palmas

Estadísticas del partido en vivo entre SD Eibar y UD Las Palmas

Alineaciones de SD Eibar y UD Las Palmas

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