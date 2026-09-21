Las Palmas Atlético vs CD Badajoz | J4 Segunda Federación 26-27

Las Palmas Atlético vs CD Badajoz. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 27 de septiembre. Partido correspondiente a la J4 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Las Palmas Atlético y CD Badajoz se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 4 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CD Badajoz | J4 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y CD Badajoz

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 13ª posición con 3 puntos. En cambio, el Badajoz ocupa la sexta posición. El conjunto extremeño se encuentra con 6 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y CD Badajoz

El Linares Deportivo y Las Palmas Atlético se han enfrentado solamente dos veces, donde cada equipo ha ganado un partido. El equipo canario en sus tres últimos partidos ha ganado uno y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo extremeño llega al encuentro tras haber ganado dos de sus últimos tres partidos y perdido el otro.

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