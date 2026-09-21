Atlético Albacete vs CD Atlético Paso | J4 Segunda Federación 26-27

Atlético Albacete vs CD Atlético Paso. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 27 de septiembre. Partido correspondiente a la J4 del Grupo 5 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Atlético Albacete y CD Atlético Paso se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Campo de fútbol Alba Redondo. Partido correspondiente a la jornada 4 del Grupo 5 de la Segunda Federación.

Atlético Albacete vs CD Atlético Paso | J4 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Atlético Albacete y CD Atlético Paso

En la clasificación, el Atlético Paso se encuentra en 17ª posición con 1 puntos. En cambio, el Atlético Albacete ocupa la novena posición. El conjunto castellanomanchego con 4 puntos se encuentra con 3 puntos más que el equipo palmero.

Últimos enfrentamientos H2H entre Atlético Albacete y CD Atlético Paso

El Atlético Albacete y el CD Atlético Paso no se han enfrentado nunca. El equipo canario empató en uno de sus tres últimos partidos y los otros dos los perdió. Por su parte, el equipo castellanomanchego llega habiendo perdido su último partido pero ganado el anterior y empatado otro.

Te puede interesar: