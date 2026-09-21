CP Mijas Las Lagunas vs UD Tamaraceite | J4 Segunda Federación 26-27

CP Mijas Las Lagunas vs UD Tamaraceite. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 27 de septiembre. Partido correspondiente a la J4 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

CP Mijas Las Lagunas y UD Tamaraceite se enfrentan este domingo 27 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Ciudad Deportiva Las Lagunas. Partido correspondiente a la jornada 4 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

CP Mijas Las Lagunas vs UD Tamaraceite | J4 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CP Mijas Las Lagunas y UD Tamaraceite

En la clasificación, el UD Tamaraceite se encuentra en 18ª posición con 0 puntos. En cambio, el Mijas Las Lagunas ocupa la decimoséptima posición. El conjunto andaluz se encuentra con 2 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CP Mijas Las Lagunas y UD Tamaraceite

El Atlético Sanluqueño CF y la UD Tamaraceite no se han enfrentado nunca. El equipo canario ha perdido sus tres últimos partidos. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro tras haber perdido uno de sus tres últimos partidos y empatado los otros dos.

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