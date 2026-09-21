Consulta el horario del CD Tenerife vs Cádiz CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J7 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y Cádiz CF se enfrentan este sábado 26 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion.

CD Tenerife vs Cádiz CF | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder por 5-0 en su visita al Castellón. El equipo ya no se encuentra en puestos de playoff, pero está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Cádiz se encuentra en la parte baja de la tabla. El equipo ha empatado tres partidos y perdido otros tres.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Cádiz CF

En la clasificación, el Tenerife es undécimo con 10 puntos. Por su parte, el Cádiz ocupa la decimonovena posición de la tabla. El conjunto gaditano se encuentra con 3 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Cádiz CF

En los últimos cinco enfrentamientos entre el CD Tenerife y el Cádiz CF, el Tenerife ha ganado dos, el Cádiz uno y los otros dos acabaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido uno y empatado otros dos.

Por su parte, el equipo gaditano llega al encuentro habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos y empatado los otros dos.

Minuto a minuto en directo de CD Tenerife y Cádiz CF

Estadísticas del partido en vivo entre CD Tenerife y Cádiz CF

Alineaciones de CD Tenerife y Cádiz CF

Retransmisión en RTVC

Televisión Canaria ofrece este sábado 26 de septiembre la retransmisión en directo del encuentro de la 7ª jornada de LaLiga Hypermotion entre el CD Tenerife y el Cádiz CF.

La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias).

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