Consulta el horario del UD Las Palmas vs Burgos CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J6 de LaLiga Hypermotion 26-27. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Burgos CF se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Burgos CF | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar 0-1 en su visita al Cádiz. El equipo de Rubén de la Barrera se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Burgos se encuentra en la zona media de la tabla. El equipo que tiene 8 puntos busca poder mantenerse en la Segunda División.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Burgos CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 4ª posición, con 10 puntos. Por su parte, el Burgos ocupa la octava posición. El conjunto burgalés se encuentra con 8 puntos, 2 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Burgos CF

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el Burgos CF, los tres últimos partidos terminaron en empate y los otros dos los ganó el Burgos. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido el otro. Por su parte, el equipo burgalés llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, empatado otros dos y perdido el otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Burgos CF

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Burgos CF

Alineaciones de UD Las Palmas y Burgos CF

Te puede interesar: