Linares Deportivo vs Las Palmas Atlético | J3 Segunda Federación 26-27

Linares Deportivo vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 20 de septiembre. Partido correspondiente a la J3 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

Linares Deportivo y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 20 de septiembre, a partir de las 10:30 (hora canaria) en el Estadio de Linarejos. Partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

Linares Deportivo vs Las Palmas Atlético | J3 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Linares Deportivo y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 18ª posición con 0 puntos. En cambio, el Linares Deportivo ocupa la cuarta posición. El conjunto andaluz se encuentra con 4 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Linares Deportivo y Las Palmas Atlético

El Linares Deportivo y Las Palmas Atlético no se han enfrentado nunca. El equipo canario en sus dos últimos partidos perdió. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro tras haber ganado su último partido y empatado el otro.

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