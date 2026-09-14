CD Ciudad de Lucena vs CD Tenerife B | J3 Segunda Federación 26-27

CD Ciudad de Lucena vs CD Tenerife B. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 20 de septiembre. Partido correspondiente a la J3 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

CD Ciudad de Lucena y CD Tenerife B se enfrentan este domingo 20 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Ciudad de Lucena. Partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

CD Ciudad de Lucena vs CD Tenerife B | J3 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CD Ciudad de Lucena y CD Tenerife B

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 8ª posición con 3 puntos. En cambio, el Ciudad de Lucena ocupa la undécima posición. El conjunto andaluz con 2 puntos se encuentra con 1 punto menos que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Ciudad de Lucena y CD Tenerife B

El CD Ciudad de Lucena y el CD Tenerife B no se han enfrentado nunca. El equipo canario en su último partido ganó, pero en el anterior perdió. Por su parte, el equipo andaluz llega habiendo empatado sus dos últimos partidos.

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