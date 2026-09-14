CD Atlético Paso vs Atlético de Madrid C | J3 Segunda Federación 26-27

CD Atlético Paso vs Atlético de Madrid C. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 19 de septiembre. Partido correspondiente a la J3 del Grupo 5 de la Segunda Federación. Se puede seguir la información en directo en rtvc.es

CD Atlético Paso y Atlético de Madrid C se enfrentan este sábado 19 de septiembre, a partir de las 18:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal de Fútbol de El Paso. Partido correspondiente a la jornada 3 del Grupo 5 de la Segunda Federación.

CD Atlético Paso vs Atlético de Madrid C | J3 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de CD Atlético Paso y Atlético de Madrid C

En la clasificación, el Atlético Paso se encuentra en 14ª posición con 1 puntos. En cambio, el Atlético de Madrid C ocupa la undécima posición. El conjunto madrileño con 3 puntos se encuentra con 2 puntos más que el equipo palmero.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Atlético Paso y Atlético de Madrid C

El CD Atlético Paso y el Atlético de Madrid C no se han enfrentado nunca. El equipo canario empató en uno de sus dos últimos partidos y el otro lo perdió. Por su parte, el equipo madrileño llega habiendo perdido su último partido pero ganado el anterior.

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