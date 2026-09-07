Atlético Sanluqueño CF vs UD Tamaraceite | J2 Segunda Federación 26-27

Atlético Sanluqueño CF vs UD Tamaraceite. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 13 de septiembre. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Atlético Sanluqueño CF y UD Tamaraceite se enfrentan este domingo 13 de septiembre, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio El Palmar. Partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 4 de la Segunda Federación.

Atlético Sanluqueño CF vs UD Tamaraceite | J2 Segunda Federación

Posiciones en la clasificación de Atlético Sanluqueño CF y UD Tamaraceite

En la clasificación, el UD Tamaraceite se encuentra en 16ª posición con 0 puntos. En cambio, el Atlético Sanluqueño ocupa la séptima posición. El conjunto andaluz se encuentra con 1 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Atlético Sanluqueño CF y UD Tamaraceite

El Atlético Sanluqueño CF y la UD Tamaraceite se han enfrentado solamente dos veces, donde los dos partidos acabaron en empate. El equipo canario en su último partido perdió. Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro tras haber empatado su último partido.

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